Подросткам посоветовали создавать портфолио для будущего трудоустройства

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подросткам в старших классах рекомендуется создавать портфолио, где они могут фиксировать свой опыт и достижения, что станет ценным ресурсом для будущего трудоустройства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Директор по развитию образовательных продуктов IT-колледжа MAXITET Елена Провозен подчеркивает, что начинать стоит еще со школьного возраста. Важно пробовать себя в различных направлениях, а также пройти профориентационное тестирование для определения подходящих сфер.

Школьники могут решать реальные рабочие задачи, такие как создание сайтов, разработка городских проектов или анализ аудитории. Это позволяет получить представление о трудовой деятельности и развить необходимые навыки, сообщает RT.

Провозен также отмечает, что участие в днях открытых дверей в образовательных учреждениях, олимпиадах и конкурсах способствует профессиональному росту и развитию, расширяет контакты и помогает лучше ориентироваться в профессиях. Важно документировать все достижения, включая стажировки и отзывы от руководителей, чтобы облегчить процесс трудоустройства в будущем.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.



Труд — целенаправленная деятельность человека по созданию материальных и духовных благ, которые удовлетворяют как индивидуальные, так и общественные потребности.



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