Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сарик Андреасян заявил, что станет российским Диснеем
Штрафы за неоплату проезда на платных дорогах могут вырасти до 10 тыс. рублей
Винтовки против пистолетов: какие пули быстрее
Комнатные пoмидopы. Берём на заметку
Россиянам рекомендовали утреннюю зарядку для похудения
На Украине предложили взыскать с пенсионеров двойные выплаты в пользу государства
Как с помощью аквариумной воды и кофе улучшить состояние комнатных растений
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Психолог делится советами по борьбе с осенней хандрой

Эксперты прогнозируют активное развитие российско-китайских инвестиций

1:18
Экономика

Соорганизатор II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества, основатель B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем КИФА Сунь Тяньшу уверен, что потенциал для взаимных инвестиций между двумя странами огромен, сообщает РИА Новости. 

Эксперты прогнозируют активное развитие российско-китайских инвестиций
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Он отметил, что Россия представляет собой новый рынок для китайских производителей, а китайский рынок для российских компаний — огромный и перспективный. По словам Сунь Тяньшу, мировая практика показывает, что после успешной торговли неизбежно следуют активные инвестиции.

Второй Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября.

В форуме приняли участие представители 19 российских регионов, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий, а также компании из Китая, в том числе из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Инвести́ции — размещение капитала с целью получения прибыли.

Кита́й — государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние Дмитрий Плотников Пир во время чумы или заслуженный отдых: уместны ли вечеринки и корпоративы в 2024 году Олег Володин Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Последние материалы
Сарик Андреасян заявил, что станет российским Диснеем
Штрафы за неоплату проезда на платных дорогах могут вырасти до 10 тыс. рублей
Винтовки против пистолетов: какие пули быстрее
Комнатные пoмидopы. Берём на заметку
Россиянам рекомендовали утреннюю зарядку для похудения
На Украине предложили взыскать с пенсионеров двойные выплаты в пользу государства
Как с помощью аквариумной воды и кофе улучшить состояние комнатных растений
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Психолог делится советами по борьбе с осенней хандрой
Хрустящие драники без муки: секретный ингредиент опытных хозяек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.