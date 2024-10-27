Эксперты прогнозируют активное развитие российско-китайских инвестиций

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соорганизатор II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества, основатель B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем КИФА Сунь Тяньшу уверен, что потенциал для взаимных инвестиций между двумя странами огромен, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Он отметил, что Россия представляет собой новый рынок для китайских производителей, а китайский рынок для российских компаний — огромный и перспективный. По словам Сунь Тяньшу, мировая практика показывает, что после успешной торговли неизбежно следуют активные инвестиции.

Второй Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября.

В форуме приняли участие представители 19 российских регионов, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий, а также компании из Китая, в том числе из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Инвести́ции — размещение капитала с целью получения прибыли.



Кита́й — государство в Восточной Азии.



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