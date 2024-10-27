Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайская промышленность теряет прибыль несмотря на усилия властей
Врач объяснил, когда нужно обращаться к дерматологу из-за родинок
Toyota RAV4: Современный кроссовер с характером и стилем
Подросткам посоветовали создавать портфолио для будущего трудоустройства
22 мини-спутника Starlink достигли орбиты благодаря запуску Falcon 9
От скалолазания до кайтсёрфинга: Бразилия покорила сердца любителей активного отдыха
Макияж с изюминкой: уникальные и необычные лайфхаки для создания стильных образов
Как создать комфортный интерьер для животных: советы по выбору мебели и декора
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта

Китайский капитал спасёт кузбасскую шахту от долговой ямы

1:08
Экономика

Китайские компании готовы профинансировать шахту Инская в Кузбассе, обеспечив предприятие инвестициями в 2,4 млрд рублей.

Китайский капитал спасёт кузбасскую шахту от долговой ямы
Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, CC BY 2.0

Финансовая поддержка поможет шахте закрыть задолженности по зарплате и возобновить добычу угля марки Д, используемого в промышленности благодаря его низкому содержанию золы.

Однако на пути к восстановлению рентабельности предприятия стоит проблема отсутствия квот на железнодорожную отгрузку угля в Китай. Из-за изменений в составе собственников шахта лишилась ранее закрепленных квот, что привело к ограничению поставок на восток, сообщает Neftegaz.RU.

Вынужденное переориентирование на западные морпорты и продажа угля по заниженным ценам стали причиной убытков, из-за которых ежемесячно растет кредиторская задолженность. Гендиректор шахты Дмитрий Немыкин подчеркнул, что предприятие несет значительные убытки, поскольку вынуждено реализовывать продукцию по низким ценам, лишь для обеспечения продаж на восточном направлении.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Песок — секрет успешного садоводства: всё, что нужно знать
Садоводство, цветоводство
Песок — секрет успешного садоводства: всё, что нужно знать Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Популярные двигатели, которые стали легендой
Авто
Популярные двигатели, которые стали легендой Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
БМП M2 Bradley. Американский броневик униженный российскими воинами в зоне СВО Дмитрий Плотников Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Артиллеристы на cуджанском направлении: 24 на 7 мы на дежурстве
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Последние материалы
Toyota RAV4: Современный кроссовер с характером и стилем
Подросткам посоветовали создавать портфолио для будущего трудоустройства
22 мини-спутника Starlink достигли орбиты благодаря запуску Falcon 9
От скалолазания до кайтсёрфинга: Бразилия покорила сердца любителей активного отдыха
Макияж с изюминкой: уникальные и необычные лайфхаки для создания стильных образов
Как создать комфортный интерьер для животных: советы по выбору мебели и декора
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Учёные выяснили, какие тренировки помогают в борьбе с голодом у женщин
Почему собаки так любят объедки? У этого явления есть, как минимум, две причины
Чабрец: секретное растение, спасающее от болезней и стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.