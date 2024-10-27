Китайский капитал спасёт кузбасскую шахту от долговой ямы

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские компании готовы профинансировать шахту Инская в Кузбассе, обеспечив предприятие инвестициями в 2,4 млрд рублей.

Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, CC BY 2.0

Финансовая поддержка поможет шахте закрыть задолженности по зарплате и возобновить добычу угля марки Д, используемого в промышленности благодаря его низкому содержанию золы.

Однако на пути к восстановлению рентабельности предприятия стоит проблема отсутствия квот на железнодорожную отгрузку угля в Китай. Из-за изменений в составе собственников шахта лишилась ранее закрепленных квот, что привело к ограничению поставок на восток, сообщает Neftegaz.RU.

Вынужденное переориентирование на западные морпорты и продажа угля по заниженным ценам стали причиной убытков, из-за которых ежемесячно растет кредиторская задолженность. Гендиректор шахты Дмитрий Немыкин подчеркнул, что предприятие несет значительные убытки, поскольку вынуждено реализовывать продукцию по низким ценам, лишь для обеспечения продаж на восточном направлении.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.