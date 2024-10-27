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Сербия может снять мораторий на атомную энергетику: страна рассматривает сотрудничество с Россией

0:58
Экономика

Министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович заявил, что страна может снять мораторий на исследования в области атомной энергетики, сообщает "Газета.Ru". 

Сербия может снять мораторий на атомную энергетику: страна рассматривает сотрудничество с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Попович подчеркнул, что Россия является лидером в мире по строительству современных атомных станций, и считает, что как Сербии, так и России сейчас нужно концентрироваться на развитии мирного атома.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, мировая выработка электроэнергии на АЭС в ближайшие годы будет расти примерно на 3% в год. Рост будет обусловлен вводом в эксплуатацию новых реакторов в Китае и Индии, а также восстановлением мощностей во Франции после профилактических остановок.

Агентство отмечает, что рост низкоуглеродной атомной и возобновляемой энергетики способствует вытеснению ископаемого топлива из электроэнергетического баланса.

Уточнения

Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

Атомная энергетика России — отрасль российской энергетики; страна занимает второе место среди стран Европы (после Франции) по мощности атомной генерации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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