Ливан получил топливо от Катара для поддержки армии

Ливан получил первую партию топлива от Катара в рамках гуманитарной помощи, направленной на поддержку армии страны в условиях нарастающей напряжённости в регионе.
Поставка стала частью второго транша помощи, предоставленной Катарским фондом развития по указу эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, сообщает ТАСС.
Гуманитарная миссия Катара началась 8 октября и направлена на поддержку Ливана в противостоянии трудностям, вызванным эскалацией конфликта с Израилем.
Напомним, что эскалация между израильскими силами и ливанской группировкой «Хезболла» началась после ряда взаимных атак в сентябре.
Лива́н (араб. لبنان, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.
Ка́та́р (араб. قَطَرْ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.
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