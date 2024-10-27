Ливан получил топливо от Катара для поддержки армии

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ливан получил первую партию топлива от Катара в рамках гуманитарной помощи, направленной на поддержку армии страны в условиях нарастающей напряжённости в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Поставка стала частью второго транша помощи, предоставленной Катарским фондом развития по указу эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, сообщает ТАСС.

Гуманитарная миссия Катара началась 8 октября и направлена на поддержку Ливана в противостоянии трудностям, вызванным эскалацией конфликта с Израилем.

Напомним, что эскалация между израильскими силами и ливанской группировкой «Хезболла» началась после ряда взаимных атак в сентябре.

Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



Ка́та́р (араб. قَطَرْ‎ [ˈqɑtˁɑr], местн. [ɡitˁar]), официально — Госуда́рство Ка́та́р (араб. دَوْلَةُ قَطَرْ‎ [ˈdawlat ˈqɑtˁɑr]) — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.



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