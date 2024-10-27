С 1 ноября пенсии в России вырастут: кто получит увеличение выплат, разъяснила эксперт

По словам Людмилы Ивановы-Швец, доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова, 1 ноября некоторые категории граждан получат индексацию пенсионных выплат, сообщает "Газета.Ru".
Прибавку получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в октябре, а также инвалиды 1 группы. Им будут выплачивать две фиксированные части страховой пенсии вместо одной.
Также индексацию получат граждане, которые ранее обращались в Социальный фонд России за перерасчетом пенсии.
С 1 ноября также пересчитают размер доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельным категориям работников угольной промышленности.
По словам министра финансов России Антона Силуанова, в следующем году средний размер страховой пенсии составит около 24 тысяч рублей. Пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции 2024 года.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца.
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