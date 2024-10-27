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Исследование "Русского стандарта": большинство россиян экономят на распродажах

0:59
Экономика

Исследование банка "Русский стандарт" показало, что большинство россиян (67%) считают, что им удается сэкономить на распродажах, сообщает ТАСС. Однако есть и те, кто признают, что потратили бы меньше денег, если бы не было скидок и акций.

Исследование "Русского стандарта": большинство россиян экономят на распродажах
Фото: Trasteros Benalmádena on X is licensed under public domain

Самыми популярными распродажами среди россиян оказались сезонные. На втором месте — новогодние акции, а на третьем — "черная пятница". За ними следуют "киберпонедельник" и "день холостяка".

Почти половина опрошенных (47%) тщательно следят за скидками, чтобы купить необходимые вещи. Однако 46% респондентов покупают товары по мере необходимости, не дожидаясь выгодных распродаж. Лишь 7% часто покупают вещи по акции, которые потом оказываются не совсем нужными.

В исследовании приняли участие около 1,5 тыс. человек, в том числе клиенты банка "Русский стандарт".

Уточнения

Иссле́дование — процесс изучения чего-либо.

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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