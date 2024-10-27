Сотрудничество с Россией неприемлемо: глава Бундесбанка резко осудил призывы Москвы к сотрудничеству

Глава Германского федерального банка Йоахим Нагель резко раскритиковал призывы России к сотрудничеству на фоне экономических проблем в Германии, сообщает ТАСС.
Он заявил, что считает эти призывы "неприемлемыми", особенно в контексте начавшегося весной 2022 года экономического спада в Германии, который он связывает с конфликтом на Украине.
Нагель подчеркнул, что Германия сейчас должна решать свои собственные проблемы и искать "умные способы" преодоления структурных сложностей в экономике.
В сентябре эксперты Бундесбанка заявили о продолжении экономических трудностей в Германии и прогнозируют стагнацию в третьем квартале.
На встрече глав и представителей минфинов и центробанков G20 в Вашингтоне, Россия подняла вопрос о "растущем по экспоненте государственном долге США".
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Немецкий федеральный банк (нем. Deutsche Bundesbank, также используется название Бундесбанк или Дойче Бундесбанк) — центральный банк Германии.
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