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Сербия обсуждает с РЖД совместное строительство новых железных дорог

1:27
Экономика

Сербия планирует расширять сотрудничество с Россией в транспортной и технологической сферах, рассматривая возможность совместного строительства новых железных дорог с РЖД, рассказал министр международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС.

Сербия обсуждает с РЖД совместное строительство новых железных дорог
Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

По его словам, взаимодействие с российскими железнодорожными компаниями уже принесло стране существенные преимущества: создана передовая инфраструктура, открыты новые технологические решения, и в скором времени будет запущен современный диспетчерский центр.

Попович также выделил перспективные направления для сербско-российского сотрудничества в IT-сфере. Он выразил надежду на дальнейшее развитие сербских и российских IT-компаний, которые уже успешно работают на сербском рынке и могут выйти на рынки Европы, Азии и Африки. Министр подчеркнул, что такое сотрудничество станет мощным стимулом для сербских специалистов, обеспечив их востребованность на международном уровне.

Кроме того, Попович отметил успешное сотрудничество с российской компанией "Силовые машины", завершившей ремонт гидроэлектростанции "Джердап-1". В ближайшем будущем эта компания, вероятно, займется реконструкцией станции "Джердап-2", что подтверждает стремление Сербии к углублению сотрудничества с Россией в энергетической отрасли.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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