Проект "Арктик СПГ 2" компании НОВАТЭК столкнулся с трудностями в реализации продукции, что привело к значительному снижению объёмов производства.
Как сообщили анонимные источники Bloomberg, в октябре добыча на месторождении, обеспечивающем проект газом, сократилась до 5,3 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше сентябрьского уровня в 12,1 млн куб. м/сут.
Хотя отгрузки начались ещё в августе с использованием так называемого "теневого флота", завод на Ямале был готов к эксплуатации с начала года, а производство стартовало в марте, как ранее подтверждали официальные представители.
Однако точное местонахождение продукции, произведённой за первые месяцы работы завода, остаётся неясным, и Bloomberg не комментирует возможные логистические трудности или другие факторы, которые могли бы объяснить накопившийся запас СПГ.
ПАО «Новатэ́к» — компания, занимающаяся добычей природного газа в России.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лидеры стран "Большой семёрки" согласовали детали предоставления Киеву кредита в размере $50 миллиардов.