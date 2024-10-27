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НОВАТЭК тормозит производство из-за переполненных газом хранилищ

1:00
Экономика

Проект "Арктик СПГ 2" компании НОВАТЭК столкнулся с трудностями в реализации продукции, что привело к значительному снижению объёмов производства.

НОВАТЭК тормозит производство из-за переполненных газом хранилищ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Как сообщили анонимные источники Bloomberg, в октябре добыча на месторождении, обеспечивающем проект газом, сократилась до 5,3 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше сентябрьского уровня в 12,1 млн куб. м/сут.

Хотя отгрузки начались ещё в августе с использованием так называемого "теневого флота", завод на Ямале был готов к эксплуатации с начала года, а производство стартовало в марте, как ранее подтверждали официальные представители.

Однако точное местонахождение продукции, произведённой за первые месяцы работы завода, остаётся неясным, и Bloomberg не комментирует возможные логистические трудности или другие факторы, которые могли бы объяснить накопившийся запас СПГ.

Уточнения

ПАО «Новатэ́к» — компания, занимающаяся добычей природного газа в России.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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