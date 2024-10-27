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Сезонные распродажи захватили внимание россиян

1:13
Экономика

По данным опроса банка "Русский стандарт", проведённого среди 1,5 тысяч клиентов и других участников, 67% россиян полагают, что распродажи действительно помогают им сэкономить. Однако около трети опрошенных сомневаются в выгоде скидок, считая, что без акций могли бы тратить меньше.

Сезонные распродажи захватили внимание россиян
Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Исследование выявило, что сезонные скидки привлекают наибольшее внимание россиян, за ними следуют новогодние распродажи, "чёрная пятница", "киберпонедельник" и "день холостяка".

Около 47% респондентов активно мониторят предложения и скидки для выгодной покупки необходимых товаров, тогда как 46% предпочитают покупать нужное вне зависимости от акций. Интересно, что только 7% из всех опрошенных признались в покупке по скидке вещей, которые впоследствии оказались ненужными, сообщает ТАСС.

Эти данные отражают потребительские предпочтения россиян и разное восприятие распродаж: одни действительно ищут экономии, тщательно выбирая покупки, а другие — скептически относятся к массовым акциям, стараясь избегать ненужных трат.

Уточнения

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин.

Сезон (фр  saison от лат. satio «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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