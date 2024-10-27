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Российско-китайская торговля укрепляется вопреки санкциям Запада

1:03
Экономика

Российско-китайская торговля и инвестиции продолжат развиваться, несмотря на западные санкции, утверждает соорганизатор Российско-китайского форума и основатель B2B-платформы КИФА Сунь Тяньшу.

Российско-китайская торговля укрепляется вопреки санкциям Запада
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Он заявил, что, хотя санкции Запада действительно оказывают некоторое воздействие, их влияние в долгосрочной перспективе не будет существенным. Основные движущие силы между странами — стратегическое партнерство и большой рыночный потенциал — позволяют России и Китаю находить обходные пути и новые возможности для роста, сообщает РИА Новости.

По мнению Тяньшу, санкции следует рассматривать как временные технические трудности, которые можно преодолеть за счёт оптимизации процессов и поиска альтернативных решений. Он отметил, что рынок всегда открывает новые перспективы и подталкивает к развитию, а значит, западные санкции не смогут остановить стремительное укрепление российско-китайских торговых связей и инвестиционных инициатив.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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