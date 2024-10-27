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Российское игристое становится фаворитом на новогодних корпоративах

1:49
Экономика

На фоне роста цен на импортный алкоголь российские компании всё чаще предпочитают закупать отечественное игристое вино для новогодних корпоративов.

Российское игристое становится фаворитом на новогодних корпоративах
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, PDM

Причинами стали повышение акцизов и пошлин на ввоз продукции из недружественных стран, что сделало импортное вино менее доступным.

Как отмечают крупные российские производители, такие как "Абрау-Дюрсо" и "Фанагория", спрос на игристое российское вино среди корпоративных клиентов существенно вырос. Например, компания Ladoga фиксирует рост заказов на отечественное игристое вино на 80-100% по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, российские производители успели подготовиться к высокому сезону, заранее увеличив запасы продукции, включая премиальные линейки, сообщает РБК.

Помимо доступности, российское вино укрепляет позиции благодаря улучшению качества, которое, по мнению производителей, успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на ощутимое повышение цен на всю алкогольную продукцию, российские игристые вина по-прежнему остаются выгоднее для компаний. При этом корпоративные клиенты демонстрируют интерес не только к базовым, но и к премиальным российским винам. Так, классические линейки Primum Alveus от "Фанагории" или Cuvee Alexander II от "Абрау-Дюрсо" пользуются высокой популярностью среди корпоративных заказчиков, несмотря на их более высокую цену.

Участники рынка отмечают, что отечественные производители готовы удовлетворить спрос в пиковый сезон, предлагая разнообразие как в бюджетном, так и премиальном сегментах.

Уточнения

Игри́стое вино́ — вино, насыщенное углекислым газом, благодаря которому напиток становится шипучим.

Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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