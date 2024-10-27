Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России осенью 2024 года наибольший спрос на рынке труда наблюдается среди водителей, менеджеров по продажам и продавцов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По данным исследования hh.ru, доля вакансий для водителей составляет 5% от общего числа предложений в стране. Наибольшее количество предложений для них зафиксировано в Москве (9% от всех подобных вакансий), а также в Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской и Красноярской областях.

Особый спрос на специалистов с водительскими правами категории В — они занимают 39% всех вакансий в данной сфере. Также востребованы водители с правами категории С (25%) и CE (15%), тогда как позиции для категории D встречаются лишь в 0,5% случаев, сообщает ТАСС.

В некоторых регионах наблюдается значительный рост спроса на водителей: в Республике Саха (Якутия) количество вакансий увеличилось на 66% по сравнению с началом года, в Красноярском крае — на 28%, Приморском крае — на 26%, а в таких крупных городах, как Санкт-Петербург и Москва, на 25% и 20% соответственно. Эти данные показывают, что рынок труда в России все более ориентирован на специалистов транспортной и продажной сферы, что усиливает конкуренцию и требования к квалификации работников.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.



Ме́неджер (англ. manager, от manage — «управлять»), руководи́тель, управля́ющий — специалист, занятый управлением процессами и персоналом (подчинёнными) на определённом участке коммерческого (торгового и иных) предприятия, организации.



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