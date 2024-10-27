Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Чуйков показал Агату Муцениеце в гримёрке в провокационном наряде
Овощной физалис: редкий гость на огородах и идеальный ингредиент для варенья
Секреты минимализма: как сократить использование дезодорантов
Лариса Долина высказалась о диете, поедая манты в ресторане
Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства
5 упражнений на растяжку перед сном
Ани Лорак призналась, что была готова к предложению от возлюбленного
Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав

Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России

1:32
Экономика

В России осенью 2024 года наибольший спрос на рынке труда наблюдается среди водителей, менеджеров по продажам и продавцов.

Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По данным исследования hh.ru, доля вакансий для водителей составляет 5% от общего числа предложений в стране. Наибольшее количество предложений для них зафиксировано в Москве (9% от всех подобных вакансий), а также в Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской и Красноярской областях.

Особый спрос на специалистов с водительскими правами категории В — они занимают 39% всех вакансий в данной сфере. Также востребованы водители с правами категории С (25%) и CE (15%), тогда как позиции для категории D встречаются лишь в 0,5% случаев, сообщает ТАСС.

В некоторых регионах наблюдается значительный рост спроса на водителей: в Республике Саха (Якутия) количество вакансий увеличилось на 66% по сравнению с началом года, в Красноярском крае — на 28%, Приморском крае — на 26%, а в таких крупных городах, как Санкт-Петербург и Москва, на 25% и 20% соответственно. Эти данные показывают, что рынок труда в России все более ориентирован на специалистов транспортной и продажной сферы, что усиливает конкуренцию и требования к квалификации работников.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.

Ме́неджер (англ. manager, от manage — «управлять»), руководи́тель, управля́ющий — специалист, занятый управлением процессами и персоналом (подчинёнными) на определённом участке коммерческого (торгового и иных) предприятия, организации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Красота и стиль
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми Аудио 
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Последние материалы
Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства
5 упражнений на растяжку перед сном
Ани Лорак призналась, что была готова к предложению от возлюбленного
Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России
Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав
Секреты долголетия кошек: как обеспечить питомцу счастливую жизнь
Айза-Лилуна Ай в грубой форме обратилась к бывшей подруге Алёне Водонаевой: не зли меня
Древние тараканы использовали камуфляж: открытие в Бристольском музее
Актриса Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.