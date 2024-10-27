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Россия будет представлять Белоруссию во Всемирном банке

0:48
Экономика

С ноября интересы Белоруссии во Всемирном банке будет представлять Россия, что подтвердил исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин.

Россия будет представлять Белоруссию во Всемирном банке
Фото: Openverse by User 699, CC BY-SA 4.0

Это произошло после перехода Белоруссии из турецко-бельгийской дирекции в российско-сирийскую, что Минск инициировал самостоятельно. С 2014 года Россия уже представляет интересы Сирии в ВБ, и теперь к ней добавится еще и Белоруссия, сообщает ТАСС.

Такое изменение стало возможным на фоне того, что с марта 2022 года Всемирный банк приостановил все проекты в Белоруссии по требованию Запада из-за конфликта на Украине, а последние кредиты Минску были предоставлены еще в середине 2020 года.

Уточнения

Всемирный банк (также Мировой банк, англ. The World Bank) — международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты правительствам стран с низким и средним уровнем дохода с целью реализации капитальных проектов.

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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