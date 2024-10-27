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Россия заняла третье место среди стран G20 по ключевой ставке

0:50
Экономика

В пятницу, 25 октября, Центробанк России установил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых. В ряде стран G20 ставки также находятся на высоких уровнях.

Россия заняла третье место среди стран G20 по ключевой ставке
Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, CC BY 3.0

Среди стран G20 Россия занимает третье место по величине ключевой ставки, уступая лишь Турции с 50% и Аргентине с 40%.

Турция удерживает столь высокий уровень с марта, что стало самым значительным показателем за последние два десятилетия.

Высокая ставка в России направлена на предотвращение перегрева экономики, отметил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он добавил, что ситуация в России на фоне мировых экономик остаётся значительно более стабильной, пишет "Прайм".

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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