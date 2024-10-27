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Российские авиакомпании готовы к зиме: новые направления и расширенные предложения

0:59
Экономика

Российские авиакомпании начали переход на зимнее расписание, которое стартует с 27 октября и продлится до последней субботы марта.

Российские авиакомпании готовы к зиме: новые направления и расширенные предложения
Фото: United / Continental Airbus A320, new markings by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

В этом сезоне перевозчики предлагают пассажирам больше билетов, чем в прошлом году, а также открывают новые направления.

Как сообщает РИА "Новости", зимнее расписание, как и летнее, определяется Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). В рамках подготовки к зимнему сезону профильные министерства и авиакомпании начали планировать свои действия заранее.

Например, в середине октября министр транспорта РФ Роман Старовойт провёл совещание с руководством крупнейших российских авиакомпаний и аэропортов для обсуждения предстоящих изменений.

С увеличением количества доступных билетов и расширением маршрутов, пассажиры смогут легче находить подходящие варианты для путешествий в зимний период.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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