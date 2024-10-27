Российские авиакомпании готовы к зиме: новые направления и расширенные предложения

Российские авиакомпании начали переход на зимнее расписание, которое стартует с 27 октября и продлится до последней субботы марта.
В этом сезоне перевозчики предлагают пассажирам больше билетов, чем в прошлом году, а также открывают новые направления.
Как сообщает РИА "Новости", зимнее расписание, как и летнее, определяется Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). В рамках подготовки к зимнему сезону профильные министерства и авиакомпании начали планировать свои действия заранее.
Например, в середине октября министр транспорта РФ Роман Старовойт провёл совещание с руководством крупнейших российских авиакомпаний и аэропортов для обсуждения предстоящих изменений.
С увеличением количества доступных билетов и расширением маршрутов, пассажиры смогут легче находить подходящие варианты для путешествий в зимний период.
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации.
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