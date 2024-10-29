Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно составить диету для похудения: комплексный подход к стройности
Украинский генерал раскритиковал "план победы" Зеленского
Революционный подход к прогнозированию потребления электроэнергии в газовой отрасли от ученых УрФУ
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
Сладкий перебор: как узнать, что вы употребляете слишком много сахара
Пышные оладьи с яблоком — идеальный осенний воскресный завтрак
Рэпер Натан рассказал, как он в следующий раз будет действовать во время измены
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авиакомпания Lufthansa жалуется: сложно конкурировать с китайскими перевозчиками

Как быстро накопить деньги: три проверенные стратегии

0:59
Экономика

Копить деньги может быть непростой задачей, но есть несколько стратегий, которые помогут вам ускорить этот процесс.

Как быстро накопить деньги: три проверенные стратегии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Составьте бюджет

Начните с составления бюджета, в котором учтите все свои доходы и расходы. Определите, сколько денег вы можете отложить каждый месяц. Это поможет вам увидеть, где можно сократить расходы и увеличить сбережения.

Автоматизируйте сбережения

Настройте автоматическое перечисление определенной суммы денег на сберегательный счёт сразу после получения зарплаты. Это поможет избежать соблазна потратить эти деньги, и вы быстро увидите, как ваши сбережения растут.

Ищите дополнительные источники дохода

Подумайте о том, как можно увеличить свои доходы. Это может быть подработка, фриланс или продажа ненужных вещей. Каждый дополнительный заработок можно направить на сбережения, что поможет вам быстрее достичь финансовых целей.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев Украинские наёмники в Африке: личная инициатива или государственная политика? Юрий Бочаров
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
Сладкий перебор: как узнать, что вы употребляете слишком много сахара
Путин покончит с зелёным переходом, как и с ковидом
Пышные оладьи с яблоком — идеальный осенний воскресный завтрак
Рэпер Натан рассказал, как он в следующий раз будет действовать во время измены
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авиакомпания Lufthansa жалуется: сложно конкурировать с китайскими перевозчиками
Осуждённый на пожизненный срок экс-сенатор Арашуков пожаловался на пытки
Саратовские ученые создали энергоэффективную нейросеть для обработки аудиосигналов
Как ухаживать за двигателем: когда промывка действительно необходима
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.