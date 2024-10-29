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Как зарабатывать на недвижимости: 3 способа

1:09
Экономика

Заработок на недвижимости — это надёжный способ увеличить свои активы. Эти три метода могут помочь вам начать зарабатывать в этой области.

Как зарабатывать на недвижимости: 3 способа
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инвестиции в аренду

Один из самых популярных способов заработать на недвижимости — приобретение объектов для последующей сдачи в аренду. Это могут быть квартиры, дома или коммерческая недвижимость. Постоянный доход от аренды может стать стабильным источником прибыли, особенно в растущих районах.

Флиппинг недвижимости

Флиппинг подразумевает покупку недвижимости, нуждающейся в ремонте, с целью её последующей продажи по более высокой цене после улучшений. Для успешного флиппинга важно хорошо понимать рынок, а также иметь навыки в оценке стоимости ремонта.

Недвижимость в краткосрочную аренду

Многие сервисы предоставляют возможность сдавать недвижимость в краткосрочную аренду. Это особенно актуально для туристических районов. Правильное управление вашим объектом и маркетинг могут привести к значительной прибыли, особенно в сезоны высокого спроса.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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