Западные бренды теряют позиции на рынке в Китае

Прибыль некоторых отделений мировых брендов в Китае неуклонно снижается, так как покупатели массово переходят на более доступные китайские альтернативы, сообщает Bloomberg.
Китайские конкуренты западных компаний, в отличие от них, демонстрируют стремительный рост. Так, спустя всего два дня после публикации разочаровывающих результатов продаж L'Oreal за квартал, китайская компания Proya Cosmetics объявила о росте своих продаж и прибыли на 21% в третьем квартале.
Генеральный директор L'Oreal Николас Иеронимус также подтвердил, что в Северной Азии продажи компании упали на 6,5% из-за пессимистичных настроений потребителей.
Кита́й — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке она граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монголией.
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