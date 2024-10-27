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Ключевая ставка ЦБ РФ: как заработать на высоких процентах

1:07
Экономика

С увеличением ключевой ставки ЦБ РФ до 21% россияне всё активнее обращаются к накопительным счетам и срочным депозитам.

Ключевая ставка ЦБ РФ: как заработать на высоких процентах
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Финансисты, опрошенные РИА "Новости", утверждают, что также популярны альтернативные инструменты.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы ставка может достигнуть 23%. В связи с этим рекомендуется рассматривать короткие депозиты и накопительные счета.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов советует тем, кто хочет воспользоваться высокими ставками, подождать реакции банков и размещать свободные средства на депозитах сроком 3-6 месяцев, где предлагаются лучшие условия.

По его словам, в дальнейшем можно перевести деньги на долгосрочный депозит, зафиксировав высокую доходность на более длительный срок.

Главный экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин считает, что имеет смысл перекладывать депозит, если он был открыт давно и новые условия более выгодные.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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