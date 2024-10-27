Ключевая ставка ЦБ РФ: как заработать на высоких процентах

С увеличением ключевой ставки ЦБ РФ до 21% россияне всё активнее обращаются к накопительным счетам и срочным депозитам.
Финансисты, опрошенные РИА "Новости", утверждают, что также популярны альтернативные инструменты.
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы ставка может достигнуть 23%. В связи с этим рекомендуется рассматривать короткие депозиты и накопительные счета.
Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов советует тем, кто хочет воспользоваться высокими ставками, подождать реакции банков и размещать свободные средства на депозитах сроком 3-6 месяцев, где предлагаются лучшие условия.
По его словам, в дальнейшем можно перевести деньги на долгосрочный депозит, зафиксировав высокую доходность на более длительный срок.
Главный экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин считает, что имеет смысл перекладывать депозит, если он был открыт давно и новые условия более выгодные.
Ключевая ставка Банка России (англ
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
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