Ключевая ставка ЦБ РФ: как заработать на высоких процентах

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

С увеличением ключевой ставки ЦБ РФ до 21% россияне всё активнее обращаются к накопительным счетам и срочным депозитам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Финансисты, опрошенные РИА "Новости", утверждают, что также популярны альтернативные инструменты.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы ставка может достигнуть 23%. В связи с этим рекомендуется рассматривать короткие депозиты и накопительные счета.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов советует тем, кто хочет воспользоваться высокими ставками, подождать реакции банков и размещать свободные средства на депозитах сроком 3-6 месяцев, где предлагаются лучшие условия.

По его словам, в дальнейшем можно перевести деньги на долгосрочный депозит, зафиксировав высокую доходность на более длительный срок.

Главный экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин считает, что имеет смысл перекладывать депозит, если он был открыт давно и новые условия более выгодные.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.





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