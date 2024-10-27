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Новая купюра БРИКС с изображением животных будет представлена на саммите в Бразилии

0:42
Экономика

К предстоящему саммиту БРИКС в Бразилии, который пройдёт в следующем году, будет подготовлена символическая "купюра БРИКС" с изображениями животных из стран-участниц.

Новая купюра БРИКС с изображением животных будет представлена на саммите в Бразилии
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Макет купюры эксклюзивно предоставил ТАСС генеральный директор компании "АРМ-регистр" и создатель аналогичной купюры, представленным на завершившемся саммите в Казани, Евгений Фёдоров.

Напомним, на саммите в Казани президент РФ Владимир Путин ознакомился с данной "купюрой БРИКС" и продемонстрировал её главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.  Как позже рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, купюра ей не понравилась.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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