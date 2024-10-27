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Евросоюз сокращает закупки российских удобрений

0:41
Экономика

Евросоюз начал снижать объём закупок удобрений из России, уменьшив их на 13% за месяц, согласно информации РИА "Новости", ссылающегося на данные европейской статистической службы.

Евросоюз сокращает закупки российских удобрений
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

В июле ЕС увеличил импорт российских удобрений до максимального уровня за последние двадцать месяцев, что привело к тому, что доля России в европейских закупках превысила 30% впервые с марта 2022 года.

В числе крупнейших покупателей российских удобрений в конце лета оказались Польша, Румыния и Испания, а также Словения, Германия и Болгария, вошедшие в первую пятерку.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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