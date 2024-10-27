Санкции против России: Китай критически реагирует на действия США

Китай выразил тревогу по поводу увеличения пошлин США на китайские товары и введения санкций, связанных с Россией.
С таким заявлением выступил заместитель министра финансов КНР Ляо Минь в ходе общения с его американским коллегой Джеем Шамбо, сообщает РИА "Новости".
В официальном заявлении китайская сторона подтвердила свою озабоченность по поводу повышения тарифов со стороны США и введенных санкций.
Ранее администрация США наложила ограничения на три компании, включая китайские предприятия, за предполагаемое участие в проектировании и производстве российского беспилотника.
Кита́й — государство в Восточной Азии.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².
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