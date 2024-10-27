Санкции против России: Китай критически реагирует на действия США

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай выразил тревогу по поводу увеличения пошлин США на китайские товары и введения санкций, связанных с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

С таким заявлением выступил заместитель министра финансов КНР Ляо Минь в ходе общения с его американским коллегой Джеем Шамбо, сообщает РИА "Новости".

В официальном заявлении китайская сторона подтвердила свою озабоченность по поводу повышения тарифов со стороны США и введенных санкций.

Ранее администрация США наложила ограничения на три компании, включая китайские предприятия, за предполагаемое участие в проектировании и производстве российского беспилотника.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.



Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².



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