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Резкий рост цен на огурцы и сахар подстегнул Бутербродекс вверх

1:26
Экономика

Индекс "Бутербродекс", отслеживающий изменение цен на популярные продукты для приготовления бутербродов и кофе, в первой половине октября вырос на 3,5 пункта, достигнув 141,3 пункта.

Резкий рост цен на огурцы и сахар подстегнул Бутербродекс вверх
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

В основу индекса вошли такие продукты, как батон, ветчина, масло, сыр, огурцы, кофе и сахар. За первые две недели октября сильнее всего подорожали огурцы — на 18,4%, до 135 рублей за 500 граммов, и сахар — на 14,3%, до 80 рублей за килограмм. Подорожание затронуло и кофе (+7,3%, до 221 рубля) и батон (+4,7%, до 45 рублей), что в целом отразилось на повышении среднего чека, РИА Новости.

Однако не все продукты показали рост в цене. Сливочное масло подешевело на 8,2%, снизившись до 190 рублей за упаковку, ветчина — на 8,1%, до 194 рублей, а сыр — на 3,7%, достигнув отметки в 210 рублей за 200 граммов. Аналитики отмечают, что индекс "Бутербродекс" позволяет наглядно оценить влияние экономических условий на повседневные потребительские расходы.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

И́ндекс (лат. index — список, реестр, указатель, а также указательный палец) — число, буквы или другая комбинация символов, указывающая место элемента в совокупности, номинальной шкале или характеризующая состояние некоторой системы, например показатель активности, производительности, развития, изменения чего-либо.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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