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Страны G7 планируют ужесточить меры против нефтяного экспорта России

0:59
Экономика

Страны "Большой семерки" (G7) намерены ужесточить санкции в отношении российской нефти и усилить контроль над механизмом потолка цен.

Страны G7 планируют ужесточить меры против нефтяного экспорта России
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

По итогам совместного заседания главы минфинов и управляющих центральных банков G7 подчеркнули необходимость введения дополнительных мер против нарушений потолка цен на нефть, а также увеличения расходов России на обход санкций.

В частности, "семерка" заявила о планах по ограничению российского "теневого флота", активно используемого для обхода санкционных мер. Новые санкции направлены на сокращение доходов России от продажи энергоносителей, что, по замыслу G7, должно снизить возможности финансирования российской экономики, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, G7 планирует усилить ограничительные меры против российского энергетического сектора, стремясь сократить будущие возможности страны по добыче и экспорту нефти.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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