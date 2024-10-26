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Завод Rheinmetall заработал на Украине: ещё три на подходе

0:51
Экономика

Немецкий концерн Rheinmetall официально запустил первое производство на Украине и готовится открыть второе.

Завод Rheinmetall заработал на Украине: ещё три на подходе
Фото: Openverse by Hajotthu, CC BY-SA 3.0

По словам главы концерна Армина Паппергера, уже заработавшее предприятие занимается обслуживанием боевых машин пехоты (БМП) и танков, а также, вероятно, начнет сборку БМП Lynx к концу года. Контрольный пакет акций — 51% — принадлежит Rheinmetall, что позволяет концерну контролировать производство, сообщает ТАСС.

Компания имеет амбициозные планы по расширению на территории Украины: планируется строительство завода по производству пороха, боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Всего Rheinmetall собирается открыть четыре завода, что подчеркивает долгосрочные намерения концерна по развитию на украинском рынке.

Уточнения

Rheinmetall AG (традиционно по-русски «Рейнметалл», хотя правильнее «Райнметалль») — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года.

Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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