Немецкий концерн Rheinmetall официально запустил первое производство на Украине и готовится открыть второе.
По словам главы концерна Армина Паппергера, уже заработавшее предприятие занимается обслуживанием боевых машин пехоты (БМП) и танков, а также, вероятно, начнет сборку БМП Lynx к концу года. Контрольный пакет акций — 51% — принадлежит Rheinmetall, что позволяет концерну контролировать производство, сообщает ТАСС.
Компания имеет амбициозные планы по расширению на территории Украины: планируется строительство завода по производству пороха, боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Всего Rheinmetall собирается открыть четыре завода, что подчеркивает долгосрочные намерения концерна по развитию на украинском рынке.
Rheinmetall AG (традиционно по-русски «Рейнметалл», хотя правильнее «Райнметалль») — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года.
Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.