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Мосбиржа готовится к новому рекорду несмотря на санкции США

0:38
Экономика

Объем торгов на Московской бирже к концу 2024 года, вероятно, достигнет нового рекорда, сообщил директор по взаимодействию с инвесторами площадки Антон Терентьев.

Мосбиржа готовится к новому рекорду несмотря на санкции США
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, предыдущие четыре года биржа ежегодно устанавливала рекордные значения объемов, и текущий темп позволяет рассчитывать на продолжение этой тенденции, несмотря на непростую политическую обстановку и международные санкции, сообщает Интерфакс.

Напомним, что летом 2024 года США ввели санкции против Мосбиржи.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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