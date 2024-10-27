Мосбиржа готовится к новому рекорду несмотря на санкции США

Объем торгов на Московской бирже к концу 2024 года, вероятно, достигнет нового рекорда, сообщил директор по взаимодействию с инвесторами площадки Антон Терентьев.
По его словам, предыдущие четыре года биржа ежегодно устанавливала рекордные значения объемов, и текущий темп позволяет рассчитывать на продолжение этой тенденции, несмотря на непростую политическую обстановку и международные санкции, сообщает Интерфакс.
Напомним, что летом 2024 года США ввели санкции против Мосбиржи.
Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.
Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
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