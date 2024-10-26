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Президент России подписал новый закон о военных пенсиях на 2025 год

2:05
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие повышенного понижающего коэффициента, влияющего на размер военных пенсий, до конца 2025 года.

Президент России подписал новый закон о военных пенсиях на 2025 год
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемый при расчете пенсий, составляет 89,83%, что выше ранее установленного уровня в 85,47%. Повышение привело к увеличению средних выплат до 41 600 рублей.

Основные параметры расчета пенсий военным включают выслугу лет и так называемый понижающий коэффициент — процент от денежного довольствия, который применяется при начислении пенсии.

Закон распространяется на пенсионное обеспечение сотрудников различных ведомств, включая армию, органы внутренних дел, ФСИН, Росгвардию, противопожарную службу и службу судебных приставов.

С 2012 года в законодательстве существовала норма, согласно которой понижающий коэффициент должен был ежегодно увеличиваться на 2% с целью достижения 100%, однако с 2018 года рост был приостановлен. Новый закон закрепляет текущий коэффициент на уровне 89,83% на 2025 год и продлевает "заморозку" планового повышения до 1 января 2026 года, сообщает ТАСС.

Согласно расчетам Минфина, продление действия коэффициента позволит поддерживать уровень выплат с учетом инфляции, которая в последние годы превышает прогнозы. Если бы повышение коэффициента происходило по запланированному графику, к началу 2025 года он достиг бы 80%, однако текущий уровень 89,83% обеспечивает более высокую реальную поддержку.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Коэффицие́нт (от лат. co(cum) «совместно» + efficients «производящий») — термин, обозначающий числовой множитель при буквенном выражении, множитель при той или иной степени неизвестного, или постоянный множитель при переменной величине.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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