Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем смазать пироги, пирожки и булочки для получения румяной и блестящей корочки?
Российский боец победил в пятом бою в UFC
Президент России подписал новый закон о военных пенсиях на 2025 год
В Приморье прошёл краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь"
Американские власти открыли путь воздушным такси нового поколения
Воздушная нежность: рецепт пышных оладий на кефире
Защитите кожу рук от осеннего холода: советы профессионала
Математик разрешил две старейшие проблемы в теории симметрий
Страны G7 планируют ужесточить меры против нефтяного экспорта России

В Аргентине раскрыли способ обхода санкций для торговли с Россией

1:01
Экономика

Аргентина и Россия, несмотря на существующие торговые ограничения, находят альтернативные пути для увеличения объемов двустороннего товарооборота, заявил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра, подчеркнув, что страны активно развивают прямые поставки морем и транспортные маршруты через третьи государства.

В Аргентине раскрыли способ обхода санкций для торговли с Россией
Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, CC BY-SA 2.5

Аргентинская сельскохозяйственная техника экспортируется через Турцию, а вина отправляются в Россию через Восточную Европу. Также налажены прямые поставки морским путем из порта Кампана в Санкт-Петербург, что значительно облегчает процесс товарообмена между двумя странами, сообщает ТАСС.

По словам посла, сотрудничество между Россией и Аргентиной не ограничивается торговлей. Буэнос-Айрес и Москва планируют углублять взаимодействие в культурной сфере и других направлениях, что подчеркивает их стремление укреплять отношения в широком спектре областей.

Уточнения

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц: 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.
 

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Домашние животные
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Экономика и бизнес
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро Аудио 
Популярное
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зеленый чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Вертикальные грядки: как экономить место и украшать участок одновременно
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Последние материалы
Чем смазать пироги, пирожки и булочки для получения румяной и блестящей корочки?
Российский боец победил в пятом бою в UFC
Президент России подписал новый закон о военных пенсиях на 2025 год
В Приморье прошёл краеведческий фестиваль "Сихотэ-Алинь"
Американские власти открыли путь воздушным такси нового поколения
Воздушная нежность: рецепт пышных оладий на кефире
Защитите кожу рук от осеннего холода: советы профессионала
Математик разрешил две старейшие проблемы в теории симметрий
Страны G7 планируют ужесточить меры против нефтяного экспорта России
Новогоднее путешествие по карману: "OneTwoTrip" назвал самые бюджетные направления для зимнего отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.