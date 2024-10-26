В Аргентине раскрыли способ обхода санкций для торговли с Россией

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аргентина и Россия, несмотря на существующие торговые ограничения, находят альтернативные пути для увеличения объемов двустороннего товарооборота, заявил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра, подчеркнув, что страны активно развивают прямые поставки морем и транспортные маршруты через третьи государства.

Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, CC BY-SA 2.5

Аргентинская сельскохозяйственная техника экспортируется через Турцию, а вина отправляются в Россию через Восточную Европу. Также налажены прямые поставки морским путем из порта Кампана в Санкт-Петербург, что значительно облегчает процесс товарообмена между двумя странами, сообщает ТАСС.

По словам посла, сотрудничество между Россией и Аргентиной не ограничивается торговлей. Буэнос-Айрес и Москва планируют углублять взаимодействие в культурной сфере и других направлениях, что подчеркивает их стремление укреплять отношения в широком спектре областей.

Уточнения

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц: 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.





Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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