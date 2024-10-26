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Представители Содружества наций обсудили, должна ли Великобритания выплатить компенсацию за работорговлю

1:15
Экономика

Лидеры Содружества наций, завершившие недельный саммит на Самоа, заявили, что пришло время для обсуждений об участии Великобритании в работорговле и компенсационных выплат пострадавшим странам, бывшим колониям, сообщает Reuters.

Представители Содружества наций обсудили, должна ли Великобритания выплатить компенсацию за работорговлю
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В совместном заявлении говорится, что страны-участники "согласны с тем, что пришло время для содержательного, правдивого и уважительного разговора о создании общего будущего, основанного на справедливости". В заявлении также упоминается "охота на чёрных дроздов" — термин, обозначающий обман, принуждение или похищение людей с островов Тихого океана для работы на плантациях в Австралии и других странах.

Те, кто выступает против репараций, говорят, что страны не должны нести ответственность за исторические ошибки, в то время как те, кто поддерживает эту идею, заявляют, что наследие рабства привело к огромному и устойчивому расовому неравенству.

Давление на бывшие колониальные державы с требованием выплатить репарации или иным образом возместить ущерб за рабство и его последствия набирает обороты во всём мире, особенно в Карибском сообществе и Африканском союзе.

Уточнения

Содру́жество на́ций  — объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты.

Работорго́вля — продажа и покупка (торговля) людей в рабство.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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