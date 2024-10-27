В США Delta подаёт в суд на CrowdStrike

Авиакомпания Delta Air Lines подала иск против компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью, в суд штата Джорджия (США) после того, как глобальный сбой в июле 2024 года привёл к массовым отменам рейсов и нарушил планы 1,3 миллиона клиентов. Всё это обошлось перевозчику более чем в 500 миллионов долларов, сообщает Reuters.
"Заявления Delta основаны на недостоверной информации, демонстрируют непонимание того, как работает современная кибербезопасность, и отражают отчаянную попытку переложить вину за медленное восстановление на неспособность модернизировать устаревшую ИТ-инфраструктуру", — заявили в CrowdStrike.
Инцидент, произошедший 19 июля 2024 года, привёл к отмене не только рейсов по всему миру, но и затронул другие отрасли по всему миру, включая банки, здравоохранение, СМИ и гостиничный бизнес. Министерство транспорта США начало расследование происшествия.
Delta Air Lines — американская авиакомпания.
CrowdStrike Holdings, Inc. — компания, работающая в сфере информационной безопасности.
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