Российский олигарх выиграл дело о клевете в суде против ARD

Немецкие государственные СМИ признали клевету на российского олигарха, сообщает RT.
Немецкий медиахолдинг WDR признал ложными сообщения о причастности Алишера Усманова к схеме подкупа судей FIE. Журналист Ханс-Йоахим Зеппельт обвинил Усманова в манипулировании судьями на Олимпийских играх 2024 года.
WDR не защищала утверждения Зеппельта. Окружной суд Гамбурга признал информацию ARD недостоверной и поддержал Усманова в деле о клевете. Суд запретил ARD распространять ложные новости и пригрозил штрафом или тюремным заключением.
Материалы частично основаны на заявлениях грузинского фехтовальщика Сандро Базадзе. Президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе извинился за эмоциональные заявления.
Адвокат Усманова обвинил Зеппельта в нарушении журналистских стандартов. Усманов подал уголовную жалобу на Зеппельта в прокуратуру Кельна.
В этом году Усманов выиграл суд против журнала Forbes за обвинения в связях с Путиным. Окружной суд Гамбурга признал заявления Forbes не соответствующими действительности.
Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
Клевета́ — распространение заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого лица или подрывающей его репутацию.
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