Российский олигарх выиграл дело о клевете в суде против ARD

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкие государственные СМИ признали клевету на российского олигарха, сообщает RT.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Немецкий медиахолдинг WDR признал ложными сообщения о причастности Алишера Усманова к схеме подкупа судей FIE. Журналист Ханс-Йоахим Зеппельт обвинил Усманова в манипулировании судьями на Олимпийских играх 2024 года.

WDR не защищала утверждения Зеппельта. Окружной суд Гамбурга признал информацию ARD недостоверной и поддержал Усманова в деле о клевете. Суд запретил ARD распространять ложные новости и пригрозил штрафом или тюремным заключением.

Материалы частично основаны на заявлениях грузинского фехтовальщика Сандро Базадзе. Президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе извинился за эмоциональные заявления.

Адвокат Усманова обвинил Зеппельта в нарушении журналистских стандартов. Усманов подал уголовную жалобу на Зеппельта в прокуратуру Кельна.

В этом году Усманов выиграл суд против журнала Forbes за обвинения в связях с Путиным. Окружной суд Гамбурга признал заявления Forbes не соответствующими действительности.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.





Клевета́ — распространение заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого лица или подрывающей его репутацию.





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