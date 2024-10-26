Инвестиции в России: эксперт советует забыть про рискованные активы и вкладывать деньги в банк

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что в текущей ситуации в России наиболее выгодным способом вложения денег являются банковские депозиты, сообщает "Газета.Ru".

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Он утверждает, что при средних ставках по вкладам около 20%, все остальные виды инвестиций не могут конкурировать с депозитами.

При этом Беляев отмечает, что банки используют различные уловки, чтобы скрыть реальные условия по вкладам. Например, они могут не позволять переоформить старый вклад на новые условия, и для получения более выгодных ставок может потребоваться открыть новый вклад в другом банке.

Эксперт советует россиянам использовать приветственные ставки, предлагаемые банками новым клиентам. Обычно эти ставки существенно выше базовых и действуют только в течение ограниченного периода времени.

Ранее американский предприниматель Роберт Кийосаки рекомендовал покупать серебро, пока цены на него не выросли.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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