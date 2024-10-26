Ипотека в России: спрос рухнул на 47%, "чистых" кредитов практически нет

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам члена Гильдии риелторов Москвы Константина Барсукова, в России почти не осталось людей, способных позволить себе "чистую" ипотеку, то есть кредит без первоначального взноса, сообщает "Газета.Ru".

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Он пояснил, что в основном выдаются льготные ипотеки, а "чистые" кредиты встречаются крайне редко.

Барсуков отметил, что в последнее время ипотеку брали те, кому необходимо было доплатить небольшую сумму, или те, кто продал одно жилье, чтобы купить другое.

Спрос на ипотеку в России упал на 47% за последний квартал и на 61% по сравнению с прошлым годом.

Это связано с высокими процентными ставками по кредитам, которые не снижаются. 25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых, что является рекордом за 22 года.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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