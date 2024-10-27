Космические амбиции компании Boeing рухнули

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская компания Boeing, известная своим участием в легендарных космических программах, планирует продать свой космический бизнес из-за серьезных финансовых трудностей, сообщают "Вести".

Фото: flickr.com by Aero Icarus, CC BY-SA 2.0

Компания испытывает ряд проблем: профсоюз работников отклонил два предложения от Boeing и продлил забастовку, что привело к остановке производства самолетов. Кроме того, Boeing уступает NASA по эффективности трудозатрат, а совместное предприятие по запуску ракет United Launch Alliance с Lockheed Martin вот уже два года ищет покупателя.

Новый гендиректор Boeing рассматривает продажу части активов, чтобы уменьшить издержки и спасти компанию. Он уже уволил ряд руководителей, включая главу оборонного и космического отдела.

В начале октября Boeing объявил о сокращении минимум 10% персонала.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





The Boeing Company — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.



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