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Аргентина и Россия находят пути для роста торговли

0:53
Экономика

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра сказал, что, несмотря на существующие сложности, связанные с конфликтом на Украине, санкциями и изменениями в логистике, Аргентина и Россия продолжают наращивать товарооборот, сообщает ТАСС.

Аргентина и Россия находят пути для роста торговли
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Аргентина экспортирует в Россию сельскохозяйственную технику через Турцию, вино через Восточную Европу, а также осуществляет прямые морские поставки из порта Кампана в Санкт-Петербург, в основном, мясо и фрукты.  

Посол также отметил, что помимо торговли, развивается культурное сотрудничество между странами. В 2025 году в Санкт-Петербург ожидается приезд балетной труппы Театра Сан-Мартина, а в эти дни в Петербурге проходит большая ретроспектива аргентинских фильмов за последние полвека.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Аргенти́на — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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