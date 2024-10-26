Египет рассчитывает на $2 млрд торгового оборота с Украиной

Египет планирует увеличить товарооборот с Украиной до $2 млрд. Такое заявление сделал Бадр Абдель Аты, министр иностранных дел Египта, в ходе пресс-конференции с Андреем Сибигой, главой украинского МИД, находящимся с визитом в Каире.
По словам Абдель Аты, Египет уже является крупнейшим торговым партнером Украины в Африке и на Ближнем Востоке, а также рассматривает сотрудничество с Киевом как стратегически важное.
По данным египетского телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", министр выразил уверенность, что укрепление экономических связей будет способствовать стабильному росту двустороннего обмена товарами, что в долгосрочной перспективе пойдет на пользу обеим странам.
Еги́пет (араб. مصر [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmi]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.
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