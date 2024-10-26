Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
УЕФА наказал за пьяный дебош польских арбитров
Когда запах изо рта у собаки сигнализирует о проблемах
Шелковица: древнее дерево с уникальным наследием
Названы 3 простых способа доказать, что в вас въехали задним ходом
Дочь Аркадия Укупника заявила, что артист не знаком с трёхлетней внучкой: есть свои нюансы
Известный музыкант заявил, что Земфира* сожалеет об отъезде из России: нужно быть с народом
Почему эксфолиация важна именно осенью
В Тюмени хирурги удалили мальчику опухоль мозга, пока тот пребывал в сознании
Филиппу Киркорову порекомендовали завершить карьеру на российской сцене

Египет рассчитывает на $2 млрд торгового оборота с Украиной

0:47
Экономика

Египет планирует увеличить товарооборот с Украиной до $2 млрд. Такое заявление сделал Бадр Абдель Аты, министр иностранных дел Египта, в ходе пресс-конференции с Андреем Сибигой, главой украинского МИД, находящимся с визитом в Каире.

Египет рассчитывает на млрд торгового оборота с Украиной
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

По словам Абдель Аты, Египет уже является крупнейшим торговым партнером Украины в Африке и на Ближнем Востоке, а также рассматривает сотрудничество с Киевом как стратегически важное.

По данным египетского телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", министр выразил уверенность, что укрепление экономических связей будет способствовать стабильному росту двустороннего обмена товарами, что в долгосрочной перспективе пойдет на пользу обеим странам.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmi]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы
Садоводство, цветоводство
Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы Аудио 
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Как зеленый чай влияет на похудение и уровень сахара в крови Аудио 
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области
Происшествия
Обыски по делу о мошенничестве начались в Курской области Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Последние материалы
В Тюмени хирурги удалили мальчику опухоль мозга, пока тот пребывал в сознании
Почему эксфолиация важна именно осенью
Филиппу Киркорову порекомендовали завершить карьеру на российской сцене
Первым пал город Горняк. Продолжается освобождение российского Донбасса
КХЛ не видит трагедии в кричалках фанатов Спартака
Почему пожилым людям стоит подумать перед тем, как завести собаку
Пять идей для хранения вещей в спальне без громоздких шкафов
Таиланд планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет
27 октября: Рождение джаза, осуждение Пастернака и "шведский комсомолец"
В ГАИ разъяснили, на какой скорости расходуется меньше всего бензина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.