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Таиланд планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет

1:28
Экономика

Власти Таиланда рассматривают возможность повышения пенсионного возраста до 65 лет для работников как государственного, так и частного секторов, сообщает Bloomberg.

Таиланд планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), CC BY-SA 3.0

Эта мера обусловлена ростом продолжительности жизни и улучшением медицинских технологий, что позволяет людям дольше оставаться трудоспособными.

Как заявил министр труда Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, помимо увеличения пенсионного возраста, планируется усилить финансовую поддержку пенсионного фонда, увеличив взносы от работников, работодателей и государства. Также обсуждается расширение системы социальных льгот для двух миллионов мигрантов из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи.

Важным элементом реформы является возможное преобразование переменных затрат на медицинское обслуживание, которые ежегодно составляют около 60 миллиардов бат (1,78 миллиарда долларов), в фиксированные.

В настоящее время пенсионный возраст составляет 60 лет для государственных служащих, а в частном секторе он варьируется от 55 до 60 лет.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни в Таиланде выросла с 2000 года на более чем четыре года, достигнув 75,3 года в 2021 году.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Пенсио́нный во́зраст — устанавливаемый государством возраст гражданина, по достижении которого он может обратиться за назначением пенсии по старости.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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