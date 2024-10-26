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Резервы Румынии спасут Молдавию от зимнего дефицита газа

Экономика

Румыния может оказать поддержку Молдавии в случае необходимости, поделившись своими газовыми резервами, заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в интервью телеканалу Moldova 1.

Резервы Румынии спасут Молдавию от зимнего дефицита газа
Фото: flickr.com by Ivan Radic, CC BY 2.0

Он отметил, что румынские резервы достаточно велики и смогут покрыть внутренние потребности страны даже в зимние месяцы. Кроме того, Румыния готова предоставить часть газа из своих хранилищ и будущих зимних объемов, если Молдавия столкнется с дефицитом, сообщает ТАСС.

Ранее глава компании Energocom Владимир Бынзарь сообщил, что Молдавия уже накопила около 50 млн куб. м газа, хранящегося в Румынии. Эти запасы были сформированы из-за нестабильной ситуации на Украине, которая ставит под угрозу устойчивость поставок. В случае ухудшения условий Румыния может предоставить Молдавии доступ к этим резервам, что обеспечит стабильность энергоснабжения в регионе.

Уточнения

Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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