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Президент Сербии отметил гениальность Эльвиры Набиуллиной

1:28
Экономика

Президент Сербии Александар Вучич, выступая в эфире TV Prva, отметил сравнительные преимущества экономики своей страны на фоне Европейского союза и России.

Президент Сербии отметил гениальность Эльвиры Набиуллиной
Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

По его словам, экономический рост Сербии, прогнозируемый на уровне 3,9-4,0%, значительно превосходит средний показатель роста в Евросоюзе, который, по оценкам, составит 0,7-0,8%. Вучич также подчеркнул, что сербская экономика развивается в пять раз быстрее, чем экономики стран ЕС, что делает Сербию одной из динамично развивающихся стран в регионе.

Кроме того, Вучич выразил удивление относительно стойкости российской экономики, работающей, по его словам, в условиях "военного времени". Он высоко оценил профессионализм главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, отметив, что несмотря на высокую ключевую ставку в России, повышенную до 21%, и значительные кредитные ставки, российская экономика сохраняет стабильность.

"Набиуллина — гений", — передаёт слова Вучича ТАСС.

Тем не менее, Вучич указал на различия в инфляционных показателях: в России уровень инфляции составляет 8,2%, что почти в два раза выше, чем в Сербии, где инфляция на уровне 4,2%.

Уточнения

Гениа́льность (от лат. genius — «дух») — высший уровень интеллектуального или творческого функционирования личности, который проявляется в выдающихся научных открытиях или философских концепциях, технических или технологических изобретениях, социальных преобразованиях, создании художественных произведений, имеющих отдалённые последствия во многих областях культуры.

Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина (род. 29 октября 1963, Уфа) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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