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Экономия потребителей в Китае сократила доходы мировых брендов

1:17
Экономика

Рост осознанности китайских потребителей и усиление конкуренции со стороны местных брендов приводят к значительным потерям для глобальных компаний, сообщает Bloomberg.

Экономия потребителей в Китае сократила доходы мировых брендов
Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Последний отчет L'Oreal показал спад доходов, что объясняется снижением спроса в Китае — крупнейшем мировом рынке. Спустя несколько дней китайская Proya Cosmetics продемонстрировала противоположную тенденцию: ее продажи в июле-сентябре выросли на 21%, что подчеркивает растущее влияние локальных производителей. Аналогичные трудности испытывает лидер рынка предметов роскоши LVMH, отчитавшийся о худшем квартале с 2020 года. Спад продаж также затронул Nike и Uniqlo, которые обычно являются фаворитами среди китайских потребителей.

Эксперты отмечают, что изменившиеся экономические условия, включая замедление роста и снижение покупательской способности, привели к сдвигу предпочтений в пользу доступных местных брендов. Эрнан Куй, аналитик из Gavekal Dragonomics, подчеркивает, что китайские потребители становятся более чувствительными к стоимости, выбирая товары с более выгодным соотношением цены и качества.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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