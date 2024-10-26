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Уже в декабре Украине выделят кредит на сумму 50 млрд долларов

Экономика

Лидеры G7 достигли консенсуса по предоставлению Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских государственных активов, начиная с декабря 2024 года, сообщает Reuters.

Уже в декабре Украине выделят кредит на сумму 50 млрд долларов
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Около 280,62 миллиарда долларов российских активов (резервы Центрального банка) были заморожены в рамках санкций.

США объявили, что предоставят Украине кредит в размере 20 миллиардов долларов в декабре, чтобы защитить эти средства от возможного возврата в случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США в ноябре.

Известно, что Трамп пообещал "выйти" из войны Украины с Россией. Следующий президент США вступит в должность только в январе 2025 года.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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