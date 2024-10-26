Уже в декабре Украине выделят кредит на сумму 50 млрд долларов

Лидеры G7 достигли консенсуса по предоставлению Украине кредита на сумму около 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских государственных активов, начиная с декабря 2024 года, сообщает Reuters.
Около 280,62 миллиарда долларов российских активов (резервы Центрального банка) были заморожены в рамках санкций.
США объявили, что предоставят Украине кредит в размере 20 миллиардов долларов в декабре, чтобы защитить эти средства от возможного возврата в случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США в ноябре.
Известно, что Трамп пообещал "выйти" из войны Украины с Россией. Следующий президент США вступит в должность только в январе 2025 года.
Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.