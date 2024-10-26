Россиянам назвали лучшие вклады после повышения ставки ЦБ

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Повышение ключевой ставки Банком России до 21% стало стимулом для граждан вкладывать средства в накопительные счета и срочные депозиты.

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По мнению экспертов, такие действия помогут укрепить рубль, в особенности при замедляющейся инфляции, которая по прогнозам составит 8-8,5% к концу 2024 года и может снизиться до 4% в 2026–2027 годах.

Старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин не исключает, что ставка может повыситься до 23% до конца года, что предполагает выбор более коротких вложений на 3-6 месяцев, а позже — переход на долгосрочные депозиты для фиксации доходности, сообщает РИА Новости.

В зависимости от срока, до окончания которого вклад можно оставить на действующих условиях, эксперты предлагают несколько стратегий. Например, для старых вкладов, где возможные потери меньше, чем выгода от перехода на новый продукт, стоит рассмотреть досрочное закрытие. Анна Землянова из Совкомбанка советует держателям вкладов дождаться срока окончания и вложить средства в новые продукты по более высоким ставкам, которые могут подняться до 22%.

Помимо вкладов, есть альтернативы. Андрей Петров из "БКС Мир инвестиций" упоминает о рынке РЕПО с центральным контрагентом, облигациях с плавающей доходностью, которые оперативно реагируют на колебания ставок. Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитал" подчеркивает значение краткосрочных бумаг и качественных облигаций с фиксированной доходностью, которые могут подойти инвесторам, нацеленным на защитные инструменты.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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