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Владимир Путин подписал закон о строгом регулировании майнинга криптовалюты

1:28
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий оборот цифровой валюты.

Владимир Путин подписал закон о строгом регулировании майнинга криптовалюты
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Этот документ, размещенный на официальном портале правовых актов, установит новые правила для майнинга криптовалют в стране, включая возможность запрета этой деятельности в отдельных регионах.

Кабинет министров теперь обладает правом запрещать майнинг-пулы, в которых майнеры объединяют мощности своих устройств для добычи криптовалюты. Помимо этого, правительство сможет ограничивать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга.

Важным новшеством стало передача функций по ведению реестра майнеров Федеральной налоговой службе (ФНС), тогда как раньше этот процесс контролировался Минцифры. В новом реестре будут находиться сведения о майнерах, их доходах и адресах-идентификаторах для отслеживания операций. Майнеры, зарабатывающие криптовалюту, обязаны предоставлять ФНС отчеты о доходах и информации об адресах для операций с цифровыми активами. ФНС также передаст полученные данные Росфинмониторингу и Центральному банку, что позволит усилить контроль над финансовыми потоками в сфере цифровой валюты, сообщает РБК.

Нарушения законодательства будут наказываться исключением майнеров из реестра ФНС.

Закон вступит в силу 1 ноября.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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