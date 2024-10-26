Общий ущерб по проектам Роснано превысил 40 млрд рублей

По информации от источника ТАСС, общий ущерб от проектов компании "Роснано", проинвестированных до 2020 года и сейчас находящихся под следствием, превышает 40 миллиардов рублей.
Ревизия для определения точного ущерба продолжается, и, по словам представителя агентства, факты злоупотреблений в ряде инвестиционных проектов "Роснано" направляются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
В "Роснано" ранее подчеркивали, что выявленный ущерб планируют взыскивать в рамках уголовных дел или восстанавливать через мирное урегулирование, включая взаимодействие с иностранными партнерами.
АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии».
Ущерб в гражданском праве — невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.