Общий ущерб по проектам Роснано превысил 40 млрд рублей

По информации от источника ТАСС, общий ущерб от проектов компании "Роснано", проинвестированных до 2020 года и сейчас находящихся под следствием, превышает 40 миллиардов рублей.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 3.0

Ревизия для определения точного ущерба продолжается, и, по словам представителя агентства, факты злоупотреблений в ряде инвестиционных проектов "Роснано" направляются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

В "Роснано" ранее подчеркивали, что выявленный ущерб планируют взыскивать в рамках уголовных дел или восстанавливать через мирное урегулирование, включая взаимодействие с иностранными партнерами.

Уточнения

АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии».



Ущерб в гражданском праве — невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.



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