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США зависят от ископаемого топлива больше, чем Китай

1:03
Экономика

Увеличение использования природного газа для производства электроэнергии сделало Соединённые Штаты в этом году более зависимыми от ископаемого топлива, чем Китай, пишет Zero Hedge.

США зависят от ископаемого топлива больше, чем Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

С июня 2024 года высокий спрос на электроэнергию в США в основном удовлетворялся за счёт увеличения выработки электроэнергии на газовых электростанциях, в то время как в Китае была восстановлена гидроэнергетика.

Производство электроэнергии в США из природного газа выросло на 20% за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Доля газа в энергоснабжении выросла до 43% с 38% пять лет назад.

Спрос на электроэнергию в Соединённых Штатах будет повышаться в связи с ростом электрификации и увеличением потребности в электроэнергии для питания и охлаждения (из-за высокой температуры в летний период) в основном Центров обработки данных.

 

Уточнения

Ископа́емое то́пливо — каменный уголь, нефть, горючий сланец, природный газ и его гидраты, торф и другие горючие минералы и вещества из группы каустобиолитов, применяемые в основном как топливо.
 

Электрификация — строительство и развитие электроэнергетической отрасли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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