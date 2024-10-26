Евросоюз после пиковых закупок: кто увеличивает, а кто снижает интерес к российским удобрениям

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз, после рекордной закупки российских удобрений в июле, вновь вернулся к снижению импорта. В конце лета импорт сократился на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув суммы в 173 миллиона евро, согласно подсчетам РИА Новости на основе данных европейской статистической службы.

Фото: Freepik by freepik, PDM

В июле же ЕС увеличил закупки удобрений из России до самого высокого уровня за последние двадцать месяцев, что позволило России занять более 30% в общем объеме европейских закупок — впервые с марта 2022 года.

Однако по итогам августа Евросоюз снова начал сокращать импорт российских удобрений.

Среди стран-участниц союза, которые увеличили свои закупки, выделяются шесть государств. Наиболее заметные изменения продемонстрировала Италия, увеличившая свои покупки в двадцать два раза до 7 миллионов евро, а также Финляндия, которая нарастила объемы закупок в восемь раз, доведя их до 1,8 миллиона евро.

Важно отметить, что Россия остаётся крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС, обеспечивая 29% всех поставок. Среди других стран, активно торгующих удобрениями с Европой, – Марокко (24%), Египет (7%), а также Алжир, Канада и Иордания (по 5%).

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





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