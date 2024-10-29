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Как сократить расходы на такси: лучшие лайфхаки

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Экономика

Экономия на поездках в такси может существенно сократить ваши ежемесячные расходы.

Как сократить расходы на такси: лучшие лайфхаки
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, CC BY 4.0

Первое, что стоит сделать, — это использовать приложения для вызова такси, так как они часто предлагают скидки и промокоды. Сравнивайте тарифы различных сервисов, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

Также учитывайте время суток — поездки в час пик могут быть значительно дороже. Если возможно, планируйте поездки вне пикового времени или используйте общественный транспорт для коротких маршрутов.

Не забывайте об альтернативных способах передвижения, таких как каршеринг или велосипеды, которые также могут стать удобной и экономичной заменой такси.

Уточнения

Такси́  — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Эконо́мия  — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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