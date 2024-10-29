Заработок без усилий: что выбрать для пассивного дохода?

Создание пассивного дохода — это отличная стратегия для достижения финансовой независимости. Одним из самых эффективных способов является инвестирование в недвижимость.

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Приобретение жилья для последующей сдачи в аренду позволяет получать стабильный доход, не требуя значительных усилий.

Другой популярный метод — инвестирование в акции дивидендных компаний. Такие компании регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам, что создаёт дополнительный денежный поток.

Не забывайте о таких вариантах, как создание блога или YouTube-канала. Хотя эти методы требуют первоначальных усилий, в дальнейшем они могут приносить доход от рекламы и партнёрских программ.

Уточнения

Пасси́вный дохо́д — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. К таковым относят проценты на вклады, дивиденды.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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